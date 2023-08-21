Руїни та випалена земля: відео зі звільненого Урожайного з’явилося у Мережі

На ролику видно зруйновані будинки та вирви на дорозі.

Відео зі звільненого Урожайного на Донеччині з’явилося у Мережі. На кадрах видно суцільні руйнування селища.

Відповідним роликом поділився український журналіст Юрій Бутусов.

Селище Урожайне, яке минулого тижня українські військові звільнили від російських окупантів, перетворилося на суцільну руїну. На викладеному відео зафіксовані зруйновані будинки, автомобіль, потрощені дерева та вкрита вирвами дорога.

"Руїни, випалена та безлюдна земля – це все, що залишилося від звільненого українськими воїнами Урожайного від російських варварів", – підписав відео журналіст.

Руїни та випалена земля: з’явилось відео зі звільненого Урожайного

Нагадаємо, 16 серпня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ звільнили від ворога селище Урожайне, за яке довго тривали бої.

Наступного дня у Нацгвардії України поінформували, що її підрозділи закріпилися на досягнутих рубежах після звільнення Урожайного. Однак окупанти не можуть змиритися зі втратою селища і намагаються його штурмувати.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Ціна звільнення Урожайного! Встановити прапор просто ніде! Мусієнко про бої"

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