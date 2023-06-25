"Руйнація РФ невідворотна": Данілов про наслідки вчорашнього заколоту Пригожина

Через вчорашню спробу заколоту ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина руйнація Росії невідворотна.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook.

"Все, що може в Росії піти не за планом, піде не за планом, і "казус Пригожина" може запустити/запустив процеси з непередбачуваними наслідками. Відлік розпочато", - сказав він.

На думку Данілова, дії Пригожина є першим етапом демонтажу путінської системи, а ватажок "Вагнер" є лише частиною групи та плану процесу дестабілізації.

"У Росії існує група невдоволених Путіним силовиків, чиновників і олігархів, вчорашній "ростовський марш-кидок" - демонстрація серйозності намірів, можливостей і створення умов для початку процесу владного транзиту - добровільного або примусового", - наголошує Данілов.

Раніше Данілов заявив, що до невдалого путчу засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина може бути причетний кум Путіна, колишній народний депутат України Віктор Медведчук. Саме на заправках, які належать зраднику України, безкоштовно заправляли техніку бійці "Вагнера".

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