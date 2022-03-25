"Руйнації колосальні": мер Харкова зазначив, що після перемоги потрібно буде створювати нове місто

"Руйнації колосальні": мер Харкова зазначив, що після перемоги потрібно буде створювати нове місто

Понад тисячу будівель сьогодні у місті зруйновано.

Після перемоги над російськими окупантами потрібно буде створювати новий Харків. Руйнації від ворожого вторгнення - колосальні.

Про це в інтерв'ю LB заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Влучання у площу Свободи сталося на п'ятий день війни. Це було демонстративне бомбардування – найбільша площа Європи, найвідоміша точка Харкова. Потім – обладміністрація, інші адміністративні будинки", - зазначив він.

За словами Терехова, від перших днів стало зрозуміло, що Харків не візьмуть, здаватися він не збирається, як і вітати з квітами агресора. Внаслідок чого бомбардування продовжилося.

"Мені важко пояснити вчинки, які не піддаються логіці. Я не хочу це пояснювати. Я можу сказати, що руйнації є колосальними", - сказав він.

Міський голова нагадав, що почалося все з обласної державної адміністрації, де загинули люди, поранені. Згодом була мерія, інші адміністративні будівлі. Понад тисячу будівель сьогодні у місті зруйновано.

"Різні будівлі. Вдумайтесь, тисячі житлових будинків. Багато хто з них відновити неможливо. Нам по суті потрібно буде створювати нове місто. А чому нас знищують? Ще раз повторю: а чому війна? Не знаю", - резюмував він.

Також Терехов зазначив, що з початку війни не було жодного дня, щоб не бомбили Харків. За його словами, Харків з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну потерпає від постійних обстрілів та руйнувань з боку окупантів.

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