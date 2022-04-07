"Руйнівні санкції можуть зупинити війну": Єрмак про рішення, аби зупинити Путіна

"Руйнівні санкції можуть зупинити війну": Єрмак про рішення, аби зупинити Путіна

Йдеться, зокрема, про газове та нафтове ембарго.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що необхідно зробити західним партнерам для припинення війни в Україні.

Про це він написав у Telegram.

"Я завжди повторюю у спілкуванні з нашими західними партнерами, що руйнівні санкції можуть зупинити війну. Президент України та його команда в питанні санкцій - максималісти", - зазначив він.

Андрій Єрмак назвав кроки, які зруйнують російську економіку:

- Відключення усіх російських банків від світової фінансової системи, а не тільки тих, які вже потрапили під санкції, у тому числі "Газпромбанк";

- Повне закриття портів демократичного світу для російських суден;

- Нафтове ембарго у будь-якому форматі. Повна заборона торгівлі російською нафтою або заборона перераховувати в росію гроші за поставлену нафту;

- Газове ембарго також має стати неминучим. Євросоюз повинен почати реально скорочувати купівлю російського газу.

"Це життєво необхідно для них. Тому, чим швидше це почнеться – тим меншими будуть втрати країн Євросоюзу внаслідок подальшої агресії росії, яка може торкнутися Європи".

- Західні лідери мають знайти правильні слова, щоб спонукати західні компанії виходити з РФ;

- Нам потрібне максимальне обмеження транспортного сполучення з Росією, максимальне обмеження російського експорту. Потрібні максимальні візові обмеження для громадян Росії.

Нагадаємо, Кулеба розповів, що необхідно зробити, аби зупинити Путіна.

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