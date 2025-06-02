Руйнування залізниці в Брянській області вплине на ситуацію на Чернігівщині - експерт

ЗСУ / © Getty Images

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Полковник запасу та ексспікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що удари по залізничній інфраструктурі на території Брянської області Росії мають ознаки продуманих превентивних дій та можуть свідчити про підготовку ефективних операцій української армії.

Про це він заявив в етері телеканалу КИЇВ24.

«Відкриваємо Google Maps. Дивимося на ті ділянки залізничного сполучення на території Брянської області, які були зруйновані, і проходимо до висновку, що це є одним із ключових магістралей, які мали би бути допоміжними під час пересування вантажів військового значення для забезпечення потреб російської армії», — пояснив Селезньов.

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На його думку, це можуть бути превентивні заходи, спрямовані на унеможливлення перекидання ресурсів для нових атак на Чернігівщину. Також не виключено, що йдеться про створення умов для українських дій на території РФ.

«Інші причини, які створюють таке собі підґрунтя для проведення певних ефективних дій українською армією на території Брянської області, — не знаю. Але те, що спокою не будуть знати російські Бєлгородська, Курська та Брянська області аж до того моменту, поки останній російський солдат не полишить територію України — для мене це очевидно», — наголосив полковник.

Він нагадав, що вже є безліч прикладів діяльності повстанських підрозділів, таких як РДК, Легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон, а також відзначив рух українських військ у напрямку Курської області.

«Навряд чи мешканці прикордонної Російської Федерації мають почувати себе в безпеці, бо не ми починали цю війну, але нам її завершувати. Завершувати нашою перемогою», — додав Селезньов.

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Експерт переконаний, що атаки по залізничних вузлах триватимуть:

«Я повірив в тому, що далі буде лунати „бавовна“ на різних ділянках залізничного сполучення, бо ворог активно використовує цю компоненту для забезпечення потреб власного війська. А значить, що будуть палати не лише рейкові шляхи, а й будуть руйнуватися мости, шляхопроводи — йдеться про руйнацію ворожого логістичного потенціалу».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що голова делегації України Рустем Умєров розповів про підсумки зустрічі з російською делегацією у Стамбулі.

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