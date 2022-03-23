Руйнування і палаючі багатоповерхівки: Maxar оприлюднили нові супутникові знімки Маріуполя

На останніх супутникових знімках знято палаючі та зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджені заводи.

Нові знімки супутників компанії Maxar Technologies показують руйнування і пожежі багатоповерхівок українського Маріуполя, оточеного російськими загарбниками.

Про це пише Sky News.

На останніх супутникових знімках знято палаючі та зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджені заводи. Ці зображення є одними з небагатьох даних про Маріуполь, оскільки, за повідомленнями, у місті не залишилося незалежних журналістів.