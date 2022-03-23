Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Руйнування і палаючі багатоповерхівки: Maxar оприлюднили нові супутникові знімки Маріуполя

Дата публікації
Перегляди
156
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Руйнування і палаючі багатоповерхівки: Maxar оприлюднили нові супутникові знімки Маріуполя

Maxar

На останніх супутникових знімках знято палаючі та зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджені заводи.

Нові знімки супутників компанії Maxar Technologies показують руйнування і пожежі багатоповерхівок українського Маріуполя, оточеного російськими загарбниками.

Про це пише Sky News.

На останніх супутникових знімках знято палаючі та зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджені заводи. Ці зображення є одними з небагатьох даних про Маріуполь, оскільки, за повідомленнями, у місті не залишилося незалежних журналістів. 

©

Нагадаємо, що окупанти захопили гуманітарну колону, яка прямувала до Маріуполя.

Раніше президент Зеленський подякував міністру закордонних справ Греції, який має намір супроводжувати гуманітарну місію в Маріуполь.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація