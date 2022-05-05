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Руйнування на "Азовсталі" показали на свіжих фото з супутника

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Руйнування на "Азовсталі" показали на свіжих фото з супутника

Planet Labs PBC

Американська компанія Planet Labs PBC показала нові супутникові знімки заводу "Азовсталь" у Маріуполі, на яких зафіксовані масштаби руйнувань підприємства в результаті атак російських військ.

На знімках "Азовсталі" з супутника над заводом видно темний дим після штурму російськими військами.

Ворожі авіаудари залишили чи то великі вм'ятини, чи пробили чималі діри на дахах цехів. Будівлі на території заводу майже зруйновані.

Planet Labs PBC / ©
Planet Labs PBC

Нагадаємо, 4 травня нардеп від "Слуги народу'' Давид Арахамія повідомив, що російські війська прорвалися на "Азовсталь". Українські військові, що перебувають там, повідомляли, що тривають важкі бої.

Ці бої продовжуються і 5 травня. Як повідомили бійці "Азова", українські військові не відтіснили російських окупантів з території заводу. Водночас у приміщеннях підприємства перебуває багато поранених військових, які потребують допомоги.

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