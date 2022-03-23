Руйнування окупантами мосту до Чернігова не перешкоджає постачанню гумдопомоги місту – голова ОВА

Руйнування окупантами мосту до Чернігова не перешкоджає постачанню гумдопомоги місту – голова ОВА

В'ячеслав Чаус наголосив, що місто обов'язково збудує новий міст після війни.

Руйнування російськими загарбниками автомобільного мосту через Десну до Чернігова не завадить постачати гуманітарну допомогу до міста.

Про це голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив у Telegram.

"Це не заважає нам постачати гуманітарну допомогу до міста Чернігова, ми забезпечуємо місто продуктами харчування та всім необхідним", - сказав він.

Він також наголосив, що після перемоги України побудують новий міст.

"Набагато кращий, ніж той, що у нас був", - сказав Чаус.

Нагадаємо, у Чернігові російські військові розбомбили автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом.

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