Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

Руйнування окупантами мосту до Чернігова не перешкоджає постачанню гумдопомоги місту – голова ОВА

Дата публікації
Перегляди
1703
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Руйнування окупантами мосту до Чернігова не перешкоджає постачанню гумдопомоги місту – голова ОВА

Скриншот: Telegram

В'ячеслав Чаус наголосив, що місто обов'язково збудує новий міст після війни.

Руйнування російськими загарбниками автомобільного мосту через Десну до Чернігова не завадить постачати гуманітарну допомогу до міста.

Про це голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив у Telegram. 

"Це не заважає нам постачати гуманітарну допомогу до міста Чернігова, ми забезпечуємо місто продуктами харчування та всім необхідним", - сказав він. 

Він також наголосив, що після перемоги України побудують новий міст. 

"Набагато кращий, ніж той, що у нас був", - сказав Чаус.

Нагадаємо, у Чернігові російські військові розбомбили автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом.

Читайте також:

Наступна публікація