Руйнування серйозні: Росія атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді

Ранок 31 жовтня у низці областей України та Києві розпочався з вибухів.
Росіяни вранці під час повітряної тривоги поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Маємо прильоти під час ранкової атаки на область. Росіяни поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Серйозні руйнування. Працюють усі служби", - написав він.
Нагадаємо, ранок 31 жовтня в Україні розпочався з повітряної тривоги та вибухів у низці областей. Росія вчергове атакувала українські об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього у низці областей та у Києві наразі відсутнє електро- та водопостачання.
Водночас Повітряні сили Збройних сил України збили 44 з 50 ворожих крилатих ракет.
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