"Рвався у бій, а на війні пробув лише три дні" – ЗСУ ліквідували росіянина-"патріота" (фото)

У вересні окупанта мобілізували, а через кілька тижнів відправили до України.

В Україні 24 жовтня ліквідували росіянина Сергія Горбунова, який називав себе "патріотом", проте "повоювати" встиг лише три дні.

Про це повідомив засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, OSINT-експерт Іраклі Комахідзе.

Церемонія прощання із російським загарбником відбулася у Волгограді 28 жовтня. Як пишуть пропагандистські ЗМІ РФ, після закінчення школи Горбунов проходив строкову службу у 2007-2008 роках. Окупанта також міг брати участь у вторгненні Росії до Грузії 2008 року.

Родичі окупанта розповіли, що Горбунов був у резерві та ще до оголошення мобілізації ходив до військкомату.

"Він там три дні всього пробув. Був у резерві – ще до оголошення мобілізації ходив у військкомат. Форму йому там, все видали. А коли мобілізація почалася, їх у першу чергу забрали".

Фото/VK: Сергій Горбунов

Перед відправленням на війну на своїй сторінці у соцмережі окупант опублікував фото сина, заявивши, що це те, заради чого він, як "патріот", йде на війну "боротися за свою батьківщину".

Фото/VK: Сергій Горбунов

Втрати РФ на війні та мобілізація росіян

За даними Генштабу, станом на 30 жовтня Збройні сили України ліквідували вже близько 71200 тис. солдатів армії РФ.

Диктатор Володимир Путін 21 вересня оголосив про початок так званої "часткової" мобілізації.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів Путіну що в Росії нібито вдалося мобілізувати 300 тисяч військових. У зв’язку з цим Шойгу заявив, що заходи щодо "часткової мобілізації" закінчено.

У Росії чоловікам пропонують підписувати контракт і йти на війну до України в обмін на списання боргів за комунальні послуги.

Військовий експерт Сергій Грабський розповів, що сьогодні в Україні воює від 140 до 160 тисяч окупантів.

У Росії ПВК "Вагнера" масово набирає на війну в’язнів із російських тюрем із ВІЛ та гепатитом для подальшого їхнього залучення на будівництві оборонної лінії на окупованих територіях Донбасу.

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