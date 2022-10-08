"Рветься там, де тонко": у ЗСУ відповіли, чи причетні до вибухів на Кримському мосту

За словами Наталії Гуменюк, ЗСУ багато часу проводили над тим, аби позбавити ворога можливості підтягувати сили і резерви.

В ЗСУ не підтверджують і не спростовують свою причетність до підриву Кримського мосту.

Про це свідчить коментар голови Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони "Південь" Наталії Гуменюк в ефірі каналу "FREEДОМ".

Також читайте Організувати вибух на Кримському мосту могли спецслужби України – The Washington Post

"Кримський міст втомився, як і багато хто в Криму і на решті окупованих територій. Ця втома мала бути свого роду знайти вихід для себе і прорватися. А рветься там, де тонко", – каже Гуменюк.

На питання, чи причетні ЗСУ до підриву вона ухильно відповіла: "Ми багато часу проводили над тим, щоб позбавити ворога можливості підтягувати сили і резерви. Ми багато говорили, що тримаємо під вогневим контролем тимчасово окуповану територію. Це означає, що ми проводимо заходи, які виснажують можливості ворога. Ну ось виснаження – це теж потоншення і потім розрив".

"Те, що сталося з Керченським мостом – ще один приклад того, що транспортна артерія, яка полегшувала б роботу окупантам, наразі знешкоджена", – підсумувала вона.

Вибух на Кримському мосту: що відомо зараз

Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту, який сполучає окупований півострів з РФ і був побувдований уже після незаконної анексії 2014 року, пролунав сьогодні близько 6 години ранку.

Окупаційна "влада" Криму також заявила, що рух Керченським мостом повністю закритий. Готується запуск поромної переправи через протоку. До неї уже почали збиратися величезні черги росіян, щоб виїхати з півострова.

Пізніше окупанти показали, який вигляд зараз має пошкоджений міст. Все було знято з такого ракусу, аби не шокувати реальністю росіян.

Тим часом, в РФ повідомляють про трьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту.

А от радник глави Офісу президента Михайло Подоляк певен: вибух влаштували самі росіяни. На його думку, вибух став наслідком протистояння між ФСБівцями та російським Міноборони.

Пізніше головний колаборант і "гауляйтер" окупованого півострова Сергій Аксьонов заявив, що автомобільний рух непошкодженими смугами моста відновили. Але лише для легкових авто і автобусів. Вантажівки поки не пропускають.

Довідка:

Міст через Керченську протоку відкрили у травні 2018 року, а вже за рік Росія запустила ним залізничне сполучення. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні почали обговорювати ідею знищення цього мосту, бо саме через нього Росія перекидає підкріплення окупантам на південному напрямку.