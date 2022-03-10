"Рвуться до серця держави": Кличко повідомив, що Київ готується дати відсіч окупантам

"Рвуться до серця держави": Кличко повідомив, що Київ готується дати відсіч окупантам

Під Києвом тривають бої з РФ.

Під Києвом тривають бої з російськими окупантами. Столиця готується, щоб дати відсіч агресору, який рветься до серця держави.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, нині українці всі – єдині, як ніколи, і мають одну мету – звільнити державу від навали окупантів й відстояти своє майбутнє.

"Ми готуємося, щоб дати відсіч агресору, який рветься до серця держави. І зараз столиця допомагає області в евакуації мешканців Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпіня. За останніх два дні вдалося вивезти тисячі людей. Місто надає пасажирський транспорт. Київські рятувальники зустрічають людей на залізничному вокзалі. І тих, хто хоче виїхати з Києва, відправляють потягами на Західну Україну", - написав Кличко.

Мер Києва наголосив, що українці неодмінно вистоять, адже разом ми сильні.

"Наші військові – відважні герої! Українці – вільна нація", - підсумував він.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що ключовою метою росіян є захоплення Києва із подальшим захопленням влади. Але міський голова запевнив, що наразі плани окупантів не мають успіху, ЗСУ гідно боронять Київ від загарбників.

Як повідомлялося, українська армія уночі контратакувала під Києвом і знищила 5 російських танків.

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