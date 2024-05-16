Рятівний документ: прикордонник розказав, як дивом залишився живий

У бою із загарбниками у Вовчанську боєць отримав кілька поранень, але найнебезпечніша куля не змогла пробити посвідчення військового.
Боєць ДПСУ опинився за міліметр від смерті під час захисту Вовчанська на Харківщині. Життя йому врятував документ, з яким не розлучаються військові.
Історію порятунку розповіли у Держприкордонслужбі.
"На північній околиці Вовчанська боєць ДПСУ на псевдо "Тихон" отримав численні поранення у ближньому бою з росіянами. Декілька куль пройшли наскрізь, переламавши кістки обох ніг, а одну, яка могла стати фатальною, затримало посвідчення військовослужбовця", – розповіли прикордонники.
ДПСУ опублікувала фото рятівного документа та ворожої кулі, яку він затримав.
Пораненого бійця побратими швидко евакуювали з поля бою і наразі його життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, лікарям вдалося врятувати бійця, якому російський снаряд влучив в обличчя.
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