Рятувальники ліквідовують наслідки бойових дій у Донецький і Луганській областях: подробиці

Рятувальники ліквідовують наслідки бойових дій у Донецький і Луганській областях: подробиці

За день загасили 6 пожеж та двічі допомогли населенню.

Протягом доби 3 березня підрозділи ДСНС Донецької та Луганської областей здійснили 8 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій.

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.