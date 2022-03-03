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Рятувальники ліквідовують наслідки бойових дій у Донецький і Луганській областях: подробиці

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Рятувальники ліквідовують наслідки бойових дій у Донецький і Луганській областях: подробиці

Операція об'єднаних сил / Facebook

За день загасили 6 пожеж та двічі допомогли населенню.

Протягом доби 3 березня підрозділи ДСНС Донецької та Луганської областей здійснили 8 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій. 

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

  • У Попасній надзвичайники розібрали завали житлових будинків, під якими перебували люди. Врятували двох дітей, один чоловік отримав травми. Знайшли тіло загиблої жінки.
  • Наразі пошкоджено дах спортзалу ЗОШ №16 у Лисичанську.
  • У зв’язку з припиненням електропостачання, відсутнє водопостачання до Карбоніту та у напрямку Золоте-Північ. Без водопостачання тимчасово залишається квартал Сонячний у населеному пункті Золоте ­– 6500 абонентів. 
  • Внаслідок обстрілу перекрито засув газової труби діаметром 80 мм у Боровеньках. Без газопостачання залишились 209 абонентів.
  • Пошкоджено газопровід дитсадка №19 у Лисичанську.
  • Внаслідок обстрілів Лисичанська в районі заводу "Гумових технічних виробів" пошкоджено газопровід "Сєверодонецьк-Лисичанськ-Рубіжне" діаметром 500 мм. Газопостачання переведено на резервні трубопроводи. Витік газу ліквідовано.
  • Внаслідок обстрілу перекрито засувку газопроводу високого тиску діаметром 150 мм на виході ГРС "Сиротине". Без газопостачання залишились Борівське, Вороново, Сиротине ­– загалом 2529 абонентів.
  • Евакуйовано 550 осіб.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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