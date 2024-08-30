Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу міста Курахове на Донеччині: загинула одна людина (фото)

З-під завалів зруйнованої продуктової крамниці рятувальники дістали одного пораненого та вилучили тіло загиблої людини.

Ворог вдень 30 серпня вчергове цілеспрямовано обстріляв цивільну інфраструктуру міста Курахове Покровського району Донецької області. Росіяни влучили у житлову триповерхівку, адмінбудівлю та магазин.

Про це повідомляє ДСНС України.

З-під завалів зруйнованої продуктової крамниці рятувальники дістали одного пораненого та вилучили тіло загиблої людини.

Пошуково-рятувальні роботи завершено.

На території однієї з місцевих лікарень надзвичайники ліквідували пожежу.

Вогнем знищено чотири автомобілі.

Тривають роботи з ліквідації пожеж у зруйнованому складському приміщенні та дачному будинку.

Наслідки обстрілу міста Курахове / Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області

Нагадаємо, РФ скинула авіабомбу на будинок у Покровському районі: загинула ціла родина.