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Рятувальники показали наслідки ракетного удару по Одеській області (фото)

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Рятувальники показали наслідки ракетного удару по Одеській області (фото)

Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області/facebook

Зранку Одеську область атакували літаки стратегічної авіації РФ.

Внаслідок ранкового ракетного удару Росії по Одеській області, сталось руйнування будівель туристичної інфраструктури та пожежа, яку ліквідували вогнеборці.  

Про це повідомляє ДСНС України в Одеській області.

В результаті удару постраждало чотири особи, з них – одна дитина, пошкоджено легковий автомобіль.

Для ліквідації наслідків залучили три одиниці техніки та сім рятувальників.

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Нагадаємо, 16 травня, окупанти завдали ракетного удару по Одеській області літаками стратегічної авіації.

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