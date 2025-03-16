Рятувальники показали наслідки удару РФ по будинку в Чернігові: яка ситуація

На щастя, минулося без жертв.
У Чернігові всю ніч тривали рятувальні роботи після влучання російського БпЛА у житловий будинок. Внаслідок обстрілу частково зруйновані два поверхи п’ятиповерхівки, пошкоджені припарковані поруч автівки та будинки у приватному секторі.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Рятувальники продовжують розбирати завали, а сапери перевіряють територію на наявність вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.
На місці розгорнуто Пункт незламності, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу.
Нагадаємо, вночі проти 15 березня російський безпілотник влучив у девʼятиповерхівку в Чернігові. Наразі інформації про потерпілих немає.
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