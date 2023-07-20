Рятувальники показали "пекло" в Миколаєві після ракетного удару: відео

Триповерховий будинок охопила масштабна пожежа внаслідок російського удару.
Надзвичайники зафіксували на відео наслідки ракетної атаки по Миколаєву в ніч проти 20 липня, де видно руйнування та охоплений вогнем будинок.
Зняте з дрона відео надали в ДСНС України.
На знятих з висоти пташиного польоту кадрах від рятувальників зафіксовані величезні руйнування триповерхової будівлі в центрі Миколаєва, по якій влучили окупанти. У будинку повністю зруйновані кілька поверхів, а те, що залишилося, охоплене вогнем.
На відео видно, як вогнеборці намагаються загасити масштабну пожежу. Водночас від будівлі відвалюються величезні вогняні її шматки.
Нагадаємо, росіяни вночі вдарили по центру Миколаєва ракетами, внаслідок чого зруйновано кілька поверхів будинку, де виникла велика пожежа. Також пошкодження отримали сусідні багатоповерхові будинки і гаражі. Поки що відомо про 19 постраждалих та загиблого чоловіка, якого дістали з-під завалів.
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