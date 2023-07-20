Рятувальники показали "пекло" в Миколаєві після ракетного удару: відео

Надзвичайники зафіксували на відео наслідки ракетної атаки по Миколаєву в ніч проти 20 липня, де видно руйнування та охоплений вогнем будинок.

Зняте з дрона відео надали в ДСНС України.

На знятих з висоти пташиного польоту кадрах від рятувальників зафіксовані величезні руйнування триповерхової будівлі в центрі Миколаєва, по якій влучили окупанти. У будинку повністю зруйновані кілька поверхів, а те, що залишилося, охоплене вогнем.

На відео видно, як вогнеборці намагаються загасити масштабну пожежу. Водночас від будівлі відвалюються величезні вогняні її шматки.

Рятувальники показали відео пожежі в Миколаєві після нічного обстрілу / Скриншот

Рятувальники показали жахливе відео з Миколаєва після ракетного удару

Нагадаємо, росіяни вночі вдарили по центру Миколаєва ракетами, внаслідок чого зруйновано кілька поверхів будинку, де виникла велика пожежа. Також пошкодження отримали сусідні багатоповерхові будинки і гаражі. Поки що відомо про 19 постраждалих та загиблого чоловіка, якого дістали з-під завалів.

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