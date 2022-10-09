Рятувальники показали, що відбувається на місці розбомбленої росіянами багатоповерхівки у Запоріжжі (фото)

У Запоріжжі продовжують ліквідовувати наслідки ракетних ударів, яких армія Російської Федерації завдала цієї ночі, 9 жовтня.
На місці ворожої атаки в Запоріжжі працюють 110 рятувальників, 24 одиниці техніки, волонтери та психолог.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
У результаті атаки РФ зруйновано під'їзд багатоповерхівки з 1 по 8 поверх. В одній з квартир було виявлено жінку, яку психолог вивів на свіже повітря.
Рятувальники також застосували автодрабину "IVECO Magirus", щоб демонтувати бетонне перекриття будівлі на висоті понад 20 метрів.
До пошуку та надання допомоги постраждалим на місці події працює 5 волонтерів та 1 психолог Запорізького загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, а також 6 фахівців Громадської організації "Вогник.Запоріжжя".
Нагадаємо, російські загарбники випустили 9 жовтня по Запоріжжю понад 16 ракет, майже всі з них влучили у житлові будинки. Армія країни-терористки вдарила по місту із тимчасово окупованих територій Мелітополя та Бердянська трьома різновидами ракет.
Внаслідок масованого обстрілу загинуло 12 осіб, постраждали ще 49 мирних людей, зокрема діти.
На атаку відреагував президент України Володимир Зеленський, який назвав обстріл житлових будинків у Запоріжжі абсолютним злом. Він запевнив, що росіяни відповідатимуть за злочин.
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