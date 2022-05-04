Рятувальники показали, як прибирають Тростянець після навали російських окупантів: відео

Місто Тростянець Сумської області поступово відроджується після деокупації від російських вбивць.

Місцеві жителі, рятувальники та волонтери роблять все можливе, щоб розчистити місто після того, як його зруйнували російські окупанти.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Тростянець Сумської області поступово відроджується. І сумчани, і рятувальники, і небайдужі люди й волонтери докладають зусиль, аби якнайшвидше очистити свою землю. Не пошкодуйте 3 хвилини вашого часу на це відео. Подивіться на сміливих і працьовитих людей, які люблять Батьківщину і ніколи не проміняють свою свободу на російські казки про "адіннарод", легенди про смачну радянську ковбасу та пломбір", - наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, українські сапери закінчують розміновувати Тростянець на Сумщині. Сотні об'єктів та ділянок уже перевірили. Але людей усе одно просять бути обачними.

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