Рятувальники, поліцейські та цивільні: зросла кількість потерпілих внаслідок атаки "Шахедів" по Харкову

Станом на 8:30 внаслідок нічної масованої атаки "Шахедів" на Харків 12 людей отримали поранення,

Про це повідомили Суспільному Харків у пресслужбі облпрокуратури.

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За даними обласної прокуратури, серед потерпілих - дев’ятеро цивільних, медсестра, рятувальник та поліцейський. Троє з поранених перебувають у тяжкому стані.

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія випустила по Харкову 15 "Шахедів", частину з них - збили, однак, на жаль, єж влучання. Ціллю стали житлові квартали міста. Влучання зафіксували в Новобаварському, Слобідському та Салтівському районах.

Нагадаємо, у Мережі з'явилися кадри порятунку людей із-під завалів у Харкові. Дивіться кадри за цим посиланням.

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