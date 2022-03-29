Рятувальники продовжують гасити пожежу на Рівненщині, де окупанти вдарили по нафтобазі (фото)

На щастя, жертв і постраждалих немає.
На Рівненщині триває ліквідація пожежі на нафтобазі, що сталася внаслідок російського ракетного удару ввечері 28 березня.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що зараз на місці події працюють 67 вогнеборців, 17 одиниць техніки, а також два пожежних потяги.
Радіаційний та хімічний фони в межах норми. Жертв та постраждалих немає.
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