Рятувальники продовжують гасити пожежу на Рівненщині, де окупанти вдарили по нафтобазі (фото)

Рятувальники продовжують гасити пожежу на Рівненщині, де окупанти вдарили по нафтобазі (фото)

На щастя, жертв і постраждалих немає.

На Рівненщині триває ліквідація пожежі на нафтобазі, що сталася внаслідок російського ракетного удару ввечері 28 березня.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що зараз на місці події працюють 67 вогнеборців, 17 одиниць техніки, а також два пожежних потяги.

Радіаційний та хімічний фони в межах норми. Жертв та постраждалих немає.

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