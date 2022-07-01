Рятувальники розбирають завали після ударів на по Одещині: свіжі фото жахливих руїн

Рятувальники розбирають завали після ударів на по Одещині: свіжі фото жахливих руїн

В смт Сергіївна Одеської області 237 рятувальників продовжують розбирати завали знищених російськими ракетами будівель.

Станом на вечір 1 липня відомо про 21 загиблу та 39 постраждалих осіб.

Про це повідомили в ДСНС України.

Там уточнили, що внаслідок ракетного удару в смт Сергіївка загинула 21 особа, з них 16 людей – мешканці житлового будинку, п’ятеро осіб – з бази відпочинку, серед яких була одна дитина.

Щодо постраждалих, то 39 людей госпіталізовані до лікарні, З них 38 – мешканці зруйнованого будинку, серед яких є шестеро дітей, а також одна особа з бази відпочинку.

"Врятовано 8 осіб, з них 3 дитини (7 осіб – житловий будинок, з них 3 дітей та 1 особа – база відпочинку). Роботи тривають, на місці події працюють психологи ДСНС", – йдеться у повідомленні рятувальників.

До робіт залучені 237 осіб та 53 одиниці техніки.

Нагадаємо, у ніч проти 1 липня російська авіація цинічно завдала ракетних ударів по багатоповерхівці та базах відпочинку в Одеській області, коли люди спали.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про 21 жертву та 38 постраждалих.