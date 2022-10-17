Рятувальники та медики в епіцентрі влучання в Києві намагаються дістати людей з-під завалів: вже знайдено два тіла

Столиці пережила атаку дронів-камікадзе, один з них влучив у житлову п'ятиповерхівку у середмісті, кілька поверхів обвалились.

Рятувальники та медики першими прибули в епіцентр влучання і досі намагаються дістати людей з-під завалів, йдеться в ТСН.

Вже вдруге цей квартал став мішенню обстрілу окупантів, цього разу снаряд поцілив у житловий будинок.

Киянка Олена намагалась якомога швидше пробратись до 5-ти поверхівки, де живе її мама. Ще зранку, після першого вибуху вона говорила із нею по телефону, а тепер вона просить про порятунок. "Вона каже, телефонуй кому небуть, мене завалило", - переказує жінка.

Два рятувальних крани приїхали до завалів, бетонні перекриття кількох поверхів склались як картковий будинок, на них працюють рятувальники і намагаються підняти хоч щось.

Поряд працюють експерти і збирають залишки того, що наймовірніше поцілило в 5-поверхівку.

Увесь квартал задимлений. Мешканці квартир з будинків, що стоять поруч і вціліли, кажуть, що перебувати через дим і сморід всередині там просто неможливо, тож у дворі все більшає людей.

Ближче до зруйнованого будинку підійти, навіть його мешканцям, не дозволяє поліція, бо надто небезпечно. Швидка одна за одною від'їжджають із кварталу, ще майже з десяток машин чергують на підхваті у рятувальників. Ті квапляться підняти хоч кілька бетонних перекриттів і сподіваються врятувати людей.

Вже відомо, що з-під завалів рятувальники дістали тіла двох жертви, відомо про 4 поранених. Рятувальникам вдалося врятувати і кота.

Читайте також:

Мер Москви заявив про завершення мобілізації в столиці Росії

Чи підуть окупанти в повторний наступ на Київ: все про ситуацію в Білорусі, фото і відео

В ОП показали наслідки атаки дронами-камікадзе Києва (фото, відео)