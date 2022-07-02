Рятувальники завершили розбирати завали ТЦ у Кременчуці: на місці трагедії виявили 29 фрагментів тіл

Рятувальники завершили розбирати завали ТЦ у Кременчуці: на місці трагедії виявили 29 фрагментів тіл

Рятувальники завершили роботи з розбирання завалів торговельного центру, зруйнованого внаслідок ракетного удару окупантами.

У місті Кременчук Полтавської області надзвичайники закінчили розбирати завали ТЦ "Амстор", який 27 червня зруйнували окупанти внаслідок ракетного удару.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"2 липня о 13:25 у Кременчуці роботи по розбиранню завалів у ТЦ " Амстор" , що зазнав руйнувань 27 червня внаслідок ракетного обстрілу завершено. Довідково: внаслідок обстрілу загинуло 19 осіб та постраждало 66 осіб, з яких 26 осіб госпіталізовано. Всього з початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл", - повідомляє ДСНС.

Загалом до аварійно-рятувальних робіт були залучені понад тисяча осіб та майже 140 одиниць техніки.

Нагадаємо, 27 червня під час повітряної тривоги окупанти вдарили ракетами по торговельно-розважальному центру у Кременчуці, де була понад тисяча цивільних людей.

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