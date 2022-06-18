Рятувальники знищили частину ракети ЗРК БУК-М1

Піротехніки ДСНС просять оминати снаряди, які не розірвались, та в жодному разі не підбирати їх.
Частина ракети ЗРК БУК-М1 вилучена та знищена у суботу, 18 червня, на спеціально відведеному майданчику.
На місці працювали піротехніки ДСНС.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Twitter.
"Оминайте снаряди, які не розірвались та ні в якому разі не підбирайте їх. Про усі такі знахідки повідомляйте 101", - просять рятувальники.
Нагадаємо, поблизу Ворзеля, що на Київщині, поліція знайшла покинутий ворогом арсенал зброї.
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