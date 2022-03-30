Рятувальну операцію в Миколаєві не припиняють навіть уночі, але і ворог не зупиняє обстріли

Рятувальну операцію в Миколаєві не припиняють навіть уночі, але і ворог не зупиняє обстріли

Очільник ОДА запевняє, що навіть не встигають оголошувати тривогу, тож закликає бути в укриттях.

У Миколаєві розбирають завали будівлі обласної військової адміністрації. Сьогодні вранці окупанти вдарили по ній крилатою ракетою. Обстріляли, коли в будівлі було повно людей. Більшості вдалося врятуватися, але вже відомо про 12 загиблих. Завали ще розбирають.

Про це йдеться в ТСН.

Відео вибуху будівлі адміністрації потрапило на запис. За мить до цього над Миколаєвом камери фіксують російську крилату ракету.

Ракета наскрізь пробила будівлю адміністрації. Пів на дев’яту ранку, в цей час в адміністрації зазвичай повно людей. Більшості вдалося врятуватися. Людям допомагали вибратися рятувальники. «Це просто жах. У мене дівчинка загинула на моєму поверсі. Я її обняла та пройшла, дві хвилини розминулась», - кажуть постраждалі.

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З-під завалів дістали 12 загиблих. Ще 34 людини постраждали. Вони у лікарні з травмами різної тяжкості. «Зруйновано з 9 по 1 поверх будівлі. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Будуть продовжувались без зупину, доки не буде розуміння, що з-під завалів усіх буде вилучено», - твердять в ДСНС.

Вибуховою хвилею пошкоджені навколишні квартали. У міському палаці творчості школярів вибиті вікна та двері.

Миколаїв вже понад місяць тримає оборону. Всередині області постійно точаться бої. Наші військові поступово віддсувають російських окупантів з їхніх позицій. Сьогоднішня рашистська ракета - це помста за стійкість, кажуть у місті.

«Розвалили пів будівлі. У кабінет потрапили до мене. Сволочі. Це означає мінімум, що окупанти передумали наступати на Миколаїв. Чому? Тому що, якщо ти збираєшся щось захоплювати, то ти залишаєш пункт управління областю, куди підведені всі комунікації, мережі, управління, зв'язок. Коротше, вони зрозуміли, що Миколаїв вони візьмуть», - пояснює голова військової обласної Миколаївської адміністрації Віталій Кім

На ракетний удар наші збройні сили відреагували миттєво. Десантники 79-ї бригади сьогодні знищили колону російської техніки, яка зранку вирушила з Херсону на Миколаїв.

Розбирають завали будівлі Миколаївської ОДА навіть уночі, про це телефоном ТСН розповів очільник області. Віталій Кім каже, що місто і зараз під обстрілами, тож радить громадянам залишатися в укриттях.

«Ми не встигаємо її навіть оголосити, ту повітряну тривогу, що прилетіла ракета - ми не бачили. Нам кажуть, що з іншої області, ми її не бачили. По будівлі пошкодження дуже великі. Зараз триває рятувальна операція. На жаль, там вірогідність знайти живих менша, бо ми шукаємо... вже не чуємо. 34 людини вдалося витягнути з-під завалів. Вони у різній важкості у лікарні. Там двоє, якщо з керівного складу, то керівник апарату, стабілізували її вже, та там трохи контузії було ще в одного заступника. По "спокійно чи ні", ні - не спокійно. Зараз чи "Смерчі", чи хто працюють, прямо зараз. І працюють з великої відстані. Чесно кажучи, воно навіть далі за місто дістають. Це щось далеке, 70 кілометрів. Ситуація стабільна, але ворог обстрілює. Тримайтеся в укритті. Бережіть себе», - наголошує Кім.

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