"Рятувати "вагнерівців" під Бахмутом ніхто не буде": політтехнолог розповів про поразку РФ

Російський публіцист і політтехнолог Станіслав Бєлковський вважає, що Міністерству оборони та Генштабу РФ вигідна поразка "вагнерівців" під Бахмутом на Донеччині, аби заткнути рота їхньому ватажку Євгену Пригожину та принизити його. Адже давно не секрет, що між Міноборони РФ та Пригожиним є конфлікт через боротьбу за вплив.

Про це Бєлковський розповів журналістці Юлії Латиніній, пише УНІАН.

"Це прекрасний шанс його позбутися. Прекрасний шанс розгромити Пригожина під Бахмутом українськими руками. Тут можна завдати удару самому Пригожину, заткнути йому рот і припинити його постійні міркування про те, що у нього самий боєздатний підрозділ в російських військах, і що тільки він здатний на великі результати, а керівництво Міноборони і Генштабу – "кретини", - зазначив він.

На його думку, військове керівництво РФ готове пожертвувати Бахмутом, за яке вони намагаються безуспішно битися вже декілька місяців, аби лише Пригожин не приписав собі "перемогу" у битві за місто.

Нагадаємо, військовий ЗСУ розповів, що у Бахмуті необхідна невелика кількість вмотивованих солдатів, аби вибити росіян, які не вміють воювати у стрілецьких зіткненнях.

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