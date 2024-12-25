Рятував енергосистему України: під час масованої атаки 25 грудня загинув енергетик

Йому було усього 51 рік, він намагався працювати до останнього.

На Різдво Росія здійснила масовану атаку по всій Україні були численні відключення світла та пошкодження електромереж. Внаслідок атаки загинув енергетик ДТЕК Дмитро Петленко.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Внаслідок обстрілів та ракетних ударів значна частина країни зазнала численних відключень електрики, а також було пошкоджено важливі енергетичні об'єкти.

"Дмитру був 51 рік. Він присвятив професії енергетика більше 30 років. Тривалий час працював на Запорізькій ТЕС. Після окупації Енергодару працевлаштувався на іншу теплоелектростанцію компанії, де продовжував битву за світло останні півтора роки", - йдеться у повідомленні.

Ця трагічна втрата стала ще одним нагадуванням про мужність і відданість наших енергетиків, які, незважаючи на постійну небезпеку, продовжують працювати, щоб забезпечити Україну світлом.

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Нагадаємо, Польща активізувала військову авіацію у середу, 25 грудня. Літаки підняли у повітря через масовану російську атаку по Україні.

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