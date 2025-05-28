Ринок праці охолов, але підтримка Кремля не падає: що відбувається в економіці РФ

Парад у Москві. / © Associated Press

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Різке зростання рівня життя, яке підтримувало лояльність росіян до війни, починає сповільнюватися. Результати аналізу оголошень про вакансії вказують на охолодження військової економіки Росії: темпи зростання зарплат на нових посадах 2025 року помітно знизилися.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, у період від вересня до грудня 2024 року зарплати зросли на 4,2%, але вже у січні–квітні 2025 року цей показник впав до 2,2% — попри постійну корекцію на склад запропонованих посад та вимоги до досвіду.

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Попри це, економісти й останні споживчі опитування вказують: відчуття фінансової стабільності серед населення зберігається. Навіть з урахуванням зниження доходів від продажу нафти, уповільнення ВВП і тиску на державні фінанси, громадяни Росії досі відчувають себе матеріально забезпеченими.

“Російська економіка працює на межі, проблеми накопичуються, але в гаманцях людей все одно більше грошей, ніж раніше”, — зазначив економіст Костянтин Насонов, колишній аналітик школи “Сколково”.

Аналітика базується на зборі оголошень про роботу в режимі реального часу, де вакансії класифікуються з використанням алгоритмів штучного інтелекту, а зміни в рівні зарплат вимірюються за методологією платформи Indeed. Як пояснив економіст Павло Адр’ян, “ринок праці змінюється насамперед для нових працівників — і це вказує на загальні тенденції”.

Офіційні дані Росстату підтверджують ці зміни: реальне зростання доходів уповільнилося до 7,1% за перші три місяці 2025 року, що нижче за середні показники попередніх періодів.

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На початку війни Москва запустила масштабне фінансування мобілізованих, військових контрактників, підприємств оборонної галузі та іпотечних програм для домогосподарств. Грошовий потік, забезпечений нафтовими доходами, активізував споживання і на короткий термін компенсував падіння реальних доходів.

Згідно з оцінками “Левада-Центру”, 2024 року вперше за понад десятиліття більше росіян позитивно оцінили своє фінансове становище, ніж негативно. 2023 року громадяни визнали його найуспішнішим у фінансовому плані за останні десять років — згідно з дослідженнями, які провели Інститут економік, що розвиваються, Банку Фінляндії та Вища школа економіки у Москві.

Опитування, проведені незалежною дослідницькою ініціативою Chronicles, показують дещо стриманішу картину: хоча близько 40% респондентів повідомили про погіршення особистого фінансового становища, решта оцінила ситуацію як незмінну (40%) або навіть таку, що покращилася (20%).

Олексій Міняйло, співзасновник Chronicles, зазначає зв’язок між фінансовим самопочуттям і підтримкою війни. За його словами, чим більше росіяни відчувають економічні труднощі, тим менш схильні вони підтримувати бойові дії.

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Певне покращення ситуації відчули навіть найменш захищені верстви населення. За словами Олександри Прокопенко з Євразійського центру Карнегі, у бідних сім’ях надходження від мобілізованих родичів компенсують частину втрат. Вона зазначає, що держава використала військове фінансування, аби “вилити холодну воду на киплячий котел суспільних настроїв”.

У місті Іваново, де текстильна промисловість занепадала ще від радянських часів, зарплати швачок з початку війни зросли вдвічі й досягли 120 000 рублів ($1500) — рівня, який раніше був високим навіть за московськими мірками. Вихід із ринку західних брендів спричинив зростання попиту на вітчизняний текстиль.

Водночас вплив військових вливань був нерівномірним. Представники державного сектору — пенсіонери, освітяни, чиновники, працівники культури — здебільшого отримали лише символічне підвищення доходів, обмежене індексацією. За даними Прокопенко, 30% населення Росії — це пенсіонери, близько 20% з яких продовжують працювати.

2025 року з’явилися перші ознаки втоми економіки. Офіційні оцінки передбачають уповільнення зростання ВВП до 2% — значно нижче за середні 4% попередніх двох років. МВФ прогнозує подальше падіння: до 1,5% 2025 року та до 0,9% у 2026-му. Водночас аналітики попереджають про гірші сценарії, враховуючи вичерпання резервів і тривалий тиск на нафтові доходи.

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Попри високу зайнятість, російські компанії стикаються з жорсткими умовами: ключова ставка ЦБ РФ залишається на рівні 21%, що значно обмежує кредитування й ускладнює інвестиційне зростання.

Однак, як зазначає Олег Кузьмін із Renaissance Capital, ситуація навряд чи зміниться різко: нестача робочої сили триватиме, а заробітні плати хоч і зростатимуть повільніше, все ще залишатимуться на високому рівні.