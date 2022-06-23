Ржава і страшна: рятувальники показали надпотужну бомбу ФАБ-500, яку Росія скинула на багатоповерхівку в Харкові (фото)

Ржава і страшна: рятувальники показали надпотужну бомбу ФАБ-500, яку Росія скинула на багатоповерхівку в Харкові (фото)

Російські окупанти скинули у березні на житлову багатоповерхівку у Харкове авіабомбу ФАБ-500.

Проте вона не сдетонировала, а проломила дах будинку та застрягла на технічному поверсі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, окупанти скинули надпотужну бомбу, вага якої півтонни, на один з багатоповерхових будинків на Північній Салтівці. Снаряд не розірвався, але застряг на технічному поверсі. Щоб його дістати, потрібно було залучати піротехніків та важку техніку.

“Тоді, у березні, піротехніки ДСНС дезактивували бомбу, викрутивши контактний підривник. Проте застосувати важку техніку, щоб дістати її та знешкодити повністю, було неможливо - тривали постійні обстріли. Сьогодні до проведення цієї операції були залучені спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль, автонавантажувач, піротехнічний автомобіль, важкий автокран та близько десяти саперів та рятувальників. Бомбу вивезли для подальшого знешкодження”, - розповіли в ДСНС України.

Нагадаємо, що у Донецькій області відбувся танковий бій.

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