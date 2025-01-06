"С укропом лично пообщайся и обнули его": ГУР оприлюднило чергові докази воєнних злочинів росіян

У перехопленій розвідкою розмові можна розібрати, як російський командир віддав злочинний наказ убити українського військовополоненого.

Українська розвідка перехопила розмову російського командування з підлеглими. У розмові один з командирів армії РФ віддає злочинний наказ на страту військовополоненого Сил оборони України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У перехопленій українською розвідкою розмові окупантів, командир підрозділу зі складу 60 окремої мотострілкової бригади 5 армії ЗС РФ віддає злочинний наказ на страту військовополоненого Сил оборони України.

Зокрема, у розмові окупант доповідає командиру про чергове завдання, і захоплення у полон українського військового. У відповідь на це йому відповідають: "Із цим "укропом" особисто поспілкуйся й "обнули" його".

"Це черговий доказ системного порушення норм міжнародного гуманітарного права окупаційною армією. Ведучи злочинну війну, російська армія не гребує вдаватись до найбільш підлих та ницих злочинів", – заявили у ГУР.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора встановив імена 13 полонених, яких окупанти стратили на Покровському напрямку.

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