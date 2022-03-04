Саботаж чи помилки: журналіст Bellingcat заявив, що авіація РФ в Україні нерідко скидає бомби "просто у поле"

Саботаж чи помилки: журналіст Bellingcat заявив, що авіація РФ в Україні нерідко скидає бомби "просто у поле"

Христо Грозєв припустив, що такі дії пілотів можуть "прикривати у вищій ієрархії".

Журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв заявив, що російська авіація саботує злочинні вказівки командування.

Про це він розповів в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

За словами Грозєва, зафіксовані випадки, коли росіяни скидають бомби просто у поле.

"Наші джерела повідомляють, що в російські армії помітили "помилки" авіації, яка кидає бомби просто в поле, за 50 метрів від початку воєнної бази. Потім побачили, що це тренд, а не помилка, що це спеціально. Ось вам саботаж, вже очевидний саботаж. Не можу сказати, що це всі так роблять, але таке є. Якщо є приклади на рівні пілотів літаків, то швидше за все є у вищій ієрархії, яка прикриває", — зазначив Христо Грозєв.