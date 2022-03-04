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Саботаж чи помилки: журналіст Bellingcat заявив, що авіація РФ в Україні нерідко скидає бомби "просто у поле"

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Христо Грозєв припустив, що такі дії пілотів можуть "прикривати у вищій ієрархії".

Журналіст-розслідувач видання "Bellingcat" Христо Грозєв заявив, що російська авіація саботує злочинні вказівки командування. 

Про це він розповів в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

За словами Грозєва, зафіксовані випадки, коли росіяни скидають бомби просто у поле.

"Наші джерела повідомляють, що в російські армії помітили "помилки" авіації, яка кидає бомби просто в поле, за 50 метрів від початку воєнної бази.  Потім побачили, що це тренд, а не помилка, що це спеціально. Ось вам саботаж, вже очевидний саботаж. Не можу сказати, що це всі так роблять, але таке є. Якщо є приклади на рівні пілотів літаків, то швидше за все є  у вищій ієрархії, яка прикриває", — зазначив Христо Грозєв.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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