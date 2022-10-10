Садовий повідомив, як Львів відновлюється після ракетних ударів і у яких районах найскладніше зі світлом

У Львові продовжують ліквідовувати наслідки російського удару 10 жовтня. Читайте останні новини Львова на ТСН.ua.
У Львові станом на 19:30 понеділка, 10 жовтня, електроенергію відновлено у 35% міста.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
За його даними, найскладніша ситуація із електрикою у Сихівському, Личаківському та Галицькому районах.
Щодо води, то її немає зараз у 50% міста. У тих мікрорайонах, де ще немає повноцінного водопостачання, завтра, 11 жовтня, від ранку будуть їздити водовозки.
Дитячі садочки завтра працюють в режимі чергових груп. Як уточнив Садовий, уроків у школах не буде, але вчителі працюватимуть.
За словами мера Львова, якщо містянам немає з ким залишити дитину, то можна привести до навчального закладу.
"Всі служби працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше нормалізувати ситуацію. Інформацію про роботу електротранспорту дамо трохи пізніше", - написав Садовий.
Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий закликав зробити вдома запас їжі та води.
Як повідомлялося, у Львові 10 жовтня внаслідок вибуху тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ, не працює третина світлофорів.
Обстріли України
Вранці 10 жовтня російські окупанти розпочали масовану атаку майже всієї України. Повідомлялося про обстріли у Харкові, Києві, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та в інших населених пунктах.
Перший обстріл Львова було зафіксовано близько 9 години ранку. Близько 11-ї ранку Львів вдруге атакували російські ракети.
Загалом, як повідомив голова ОВА Максим Козицький, Росія випустила за сьогодні 15 ракет по Львівській області, 7 з них системи ППО збили, 8 – влучили в енергетичні підстанції.
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