Ракетний удар по Львову: Садовий розповів, що буде з пошкодженими будинками

Внаслідок російської атаки у Львові 6 липня пошкоджені понад 30 будинків, понад 250 квартир і близько 10 гуртожитків. Два будинки, які зазнали найбільшого ураження, є пам’ятками архітектури місцевого значення.

Про це міський голова Андрій Садовий повідомив на брифінгу.

“Вони будувалися достатньо міцно. Якщо б там стояв панельний будинок, збудований у 80-х роках, була б просто трагедія, катастрофа. Цей будинок склався б. Але будинки витримали удар. Ми маємо надію, що вдасться їх повністю відбудувати. Це два будинки, розміщені поруч. Але, звичайно, буде заключення експертів. Ми зможемо мати інформацію орієнтовано в кінці дня, коли працівники МНС закінчать свій об’єм роботи”, — наголосив міський голова.

Він додав, що на відновлення підуть не тижні, а декілька місяців: “На цей час ми забезпечуємо людей проживанням в гуртожитках або в інших помешканнях, які будуть їм придатними для проживання”.

Андрій Садовий розповів і про долю будинків, які зазнали інших ушкоджень: “Там ушкодження не такі критичні і все це можна буде поправити протягом тижня-двох. Не думаю, що треба буде відселяти людей, тому що навіть якщо немає вікон, в літню пору можна перебувати там”.

Міський голова резюмував: “Ми маємо дві опції — або ми будемо встановлювати вікна з нашими комунальними службами, або мешканці будуть це робити самостійно і потім ми будемо компенсовувати ці кошти через відповідні державні процедури”.

Що відомо про ракетну атаку по Львову 6 липня

Російські загарбники атакували Львів ракетами "Калібр" у ніч проти 6 липня. Ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури та багатоквартирному житловому будинку. Зруйновані квартири на третьому і четвертому поверхах у двох під’їздах.

Внаслідок атаки на наразі відомо про чотирьох загиблих. За даними міськради, до лікарень доправлено 13 людей, ще 21 постраждалому надали допомогу на місці. Під завалами ще залишаються люди, тож на місці триває пошуково-рятувальна операція.

Силам ППО вдалося знищити лише сім з десяти запущених по Львову "Калібрів".

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