Садять "на підвал" та позбавляють виплат: як росіяни "віддячили" колаборантам Херсонщини

Журналіст Олег Батурин каже, що колаборанти на тимчасово окупованих територіях, які пішли на співпрацю з росіянами, це здебільшого "ображені" люди. За його словами, особливо яскраво вони "проявили" себе навесні 2022 року, коли була перша хвиля зрадників.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Журналіст каже, що спостерігав такі випадки у Херсонській області та частково в Запорізькій і Миколаївській областях.

"Це люди – і багатьох я особисто знав, – які все життя мріяли чимось керувати, але нічого для цього не робили. Серед зрадників Херсонщини лише одиниці справді дуже розумні, досвідчені, ті, що мають особисті досягнення. І такі люди найнебезпечніші. Решта – кар'єристи, алкоголіки, наркомани. Мене певною мірою веселило, коли окупанти в Каховці почали одразу впроваджувати свої православні "скрєпи". І на тлі цього "скрєпного фльору", дуже агресивного, про віру та якісь там сімейні цінності почали розповідати, перепрошую, повії або спиті чоловіки. Це мало трагікомічний вигляд", - зазначив Олег Батурин.

Як приклад, журналіст розповів історію про мешканця Каховки на Херсонщині Віталія Єфименка на прізвисько "Єфим", який, за його словами, вийшов з криміналітету 90-х.

"Буквально від перших днів окупації винирнув як впливовий колаборант, отримав посаду "заступника голови адміністрації Каховського району" в Новій Каховці. Відповідав за патріотичне виховання, за ще щось. А також грабував підприємців. Крім того, що в нього кримінальне минуле, Єфименко до вторгнення постійно бігав на 9 травня з дідами на палках, намагався організовувати "Безсмертні полки". А ще він відомий в Каховці тим, що в 90-ті роки чіпляв місцевих дівчат, вивозив їх на "Тачанку" (монумент - ред.) і там їх позбавляв цноти. Він дуже любив "колекціонувати" незайманих дівчат", - каже Олег Батурин.

Проте окупанти по-своєму "віддячили" колаборанту, його заарештували влітку 2022 року та досі тримають "на підвалі". Росіяни звинувачують його у тому, що роблять самі – в махінаціях, пограбуваннях.

Журналіст Олег Батурин також розповів про мотиви освітян-зрадників. На його думку, в багатьох випадках ними керувала жага до грошей.

"Спочатку справді платили чимало, якщо брати Нову Каховку. Але ця "лафа" швидко закінчилася, окупанти перестали фінансувати цю галузь і взагалі розпустили школи. В більш тилових районах, де трохи краща безпекова ситуація, де вдалося запустити навчальний процес, суттєво урізають зарплати. Колаборанти виють, бо багатьох звільнили з уже реформованих адміністрацій. У деяких замінюють штат, як це відбулося днями в селі Стрілкове Генічеського району. Росіянам потрібні більш зрозумілі, лояльні персони. Багатьох колаборантів першої хвилі вигнали – когось із ганьбою, когось через "підвал" пропустили", - резюмував Олег Батурин.

Нагадаємо, спецслужби затримали ексохоронця херсонської катівні окупантів, який намагався сховатися у лавах ЗСУ.

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