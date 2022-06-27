Салат із картоплею на вогні під звуки пострілів: бійці ЗСУ показали, як харчуються на фронті (відео)

Воїни Збройних сил, які захищають Україну на найгарячіших напрямках фронту, поділилися позитивними кадрами із приготування сніданку.

Сніданок українські бійці готували в лісі, під звуки пострілів РФ. Утім, це не лякає мужніх воїнів - захисники усміхаються і не втрачають позитивного настрою.

Відповідне відео опублікували у Мережі.

"Ось такий сніданок під обстрілами. Саньок робить салат. Але не просто, ще в нас ось така картопелька, смажена на салі", – каже військовий.

Боєць каже, що російські окупанти стріляють "не по-дитячому", але їжу на передовій ніхто не відміняв – бійцям вона потрібна, щоб мати сили на оборону фронту.