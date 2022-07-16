Сальдо отруїли ФСБ, але окупанти намагаються приховати це за допомогою заготовлених відео — Хлань

На тлі повідомлень про те, що колаборант Володимир Сальдо, призначений окупантами "головою адміністрації" Херсонської області, потрапив до лікарні, з'являється дивна інформація.

Фейкове Міністерство освіти РФ опублікувало відео, на якому посібник російських сил Сальдо вручає атестати російського зразка місцевим школярам.

Про це у своєму Facebook повідомив радник чинного керівника Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

Кадри, опубліковані "Міносвіти РФ", як стверджує Хлань, було заготовлено заздалегідь. За інформацією радника голови ОВА, Сальдо "вже кілька днів як у лікарні, чи то в комі, чи то при смерті".

"Для кого цей цирк? На фото й відео жодного випускника... Знімали кіно на рік уперед під назвою "тупий і ще тупіший", — написав Хлань.

Ще за однією версією, Сальдо могли отруїти "свої", а точніше ФСБ, пише Хлань.

"Є інформація, що в той день, коли йому стало погано, зрадник пив презентований з Москви коньяк. Називають навіть вартість пляшки — 2,5 тисяч доларів. Нібито Сальдо випив і одразу стало зле. Зрештою великої різниці немає від чого помре цей колаборант, аби швидше — нікому його не шкода", - написав він.

Нагадаємо, Сальдо тричі — у 2002, 2006 та 2010 роках — обирався мером Херсона. 2012 року був обраний народним депутатом Верховної Ради від "Партії регіонів" по 182 округу обласного центру. Під час подій Революції гідності брав участь у шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова в Москві. За результатами місцевих виборів 2020 року програв Ігорю Колихаєву в другому турі.

26 квітня цього року на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти призначили його так званим голою Херсонської обласної "адміністрації". У липні потрапив до списку санкцій Євросоюзу через співпрацю з РФ.

Нагадаємо, російсько-окупаційна влада почала відсторонювати колаборантів на тимчасово захоплених територіях України. Натомість на їхні місця загарбники призначають росіян. Зокрема, у Херсонській області головний зрадник Володимир Сальдо тепер виконує лише представницькі функції. Замість нього на посаду так званого "очільника" області призначено працівника ФСБ Росії Сергія Єлісєєва.

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