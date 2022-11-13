Саломе Зурабішвілі повідомила, скільки росіян втекли до Грузії від мобілізації

Після початку оголошеної в РФ мобілізації близько 700 тисяч російських чоловіків втекли до Грузії, 600 тисяч з яких пізніше виїхали до країн Європи, Туреччини чи Вірменії.

Про це повідомила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Вона уточнила, що лише близько 100 тисяч росіян залишилися на території Грузії. Загалом, за її словами, до Грузії втекли росіяни, які не бажають воювати і бути мобілізованими. Наплив іноземців, як каже президентка, для Грузії є викликом.

"Після заклику президента Росії Володимира Путіна до військової мобілізації понад 700 тисяч росіян перетнули кордон Грузії. 600 000, ймовірно, виїхали в різних напрямках, до сусідніх Вірменії, Туреччини та європейських країн. Близько 100 000 залишилися", - сказала Саломе Зурабішвілі в ефірі радіостанції France Inter.

Натомість українських біженців у Грузії, за даними лідерки країни, нині до 30 тисяч осіб. Крім того, раніше країна подовжила на шість місяців програму допомоги українським біженцям.

Натомість президентка Грузії Саломе Зурабішвілі допускає можливість перегляду безвізового режиму з Росією через наплив росіян до країни після оголошення у вересні мобілізації.

Вже у вересні росіяни почали масово скаржитися на відмови у в'їзді до Грузії: не має значення ні професія, ні факт проживання в Грузії, ні наявність договору на оренду житла.

Нагадаємо, російська опозиціонерка і телеведуча Ксенія Собчак влаштувала скандал у Грузії через гасло "Слава Україні". Росіянка Собчак доводила власнику ресторану, що "вони утискають людей за національною ознакою". Той своєю чергою сказав, що вона однаково не змогла б потрапити до його закладу:

"У нас є пункт "Я ніколи не голосував за Путіна". А ми ж усі знаємо, що ви голосували. Навіть якщо ви там поставите галочку, це буде брехня".

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