"Салют та феєрверки" у Соледарі: ЗСУ знищили склади РФ з боєприпасами та пальним – відео

У Соледарі на Донеччині стався "салют" на складах з боєприпасами та пальним окупантів. На відео результат успішної роботи ЗСУ, українських "Градів" та 30-ї ОМБр ім. князя Костянтина Острозького.

Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".

"У Соледарі окупанти відзначили День утилізації боєприпасів і пального. Феєрверк і "шашлики" забезпечили українські "гради". Святкова відеозйомка – від аеророзвідків 30 ОМБр "Команда Вялого", - йдеться у повідомленні.

У Соледарі стався "салют" на складах з боєприпасами окупантів

Нагадаємо, на Донеччині окупанти обстріляли автівку з іноземними волонтерами – двоє загиблих.

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