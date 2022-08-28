Сама себе демілітаризувала: Жданов перерахував "досягнення" Росії за 6 місяців війни в Україні

Шостий місяць РФ не має перемог на жодному напрямку.

З початку квітня до кінця липня 2022 року фронт практично не рухався. Росіяни втекли з-під Києва, ганебно кинувши полк елітного спецназу у Гостомелі. ЗСУ ліквідували спецназ ГРУ, навіть без полонених.

Військовий експерт Олег Жданов так почав перераховувати втрати армії окупантів.

"Знято облогу із Сум та Чернігова, Харків відбито повністю, російських військ навколо Харкова практично немає до самого кордону. Взяття Миколаєва та Одеси провалилося. Флагман Чорноморського флоту було потоплено за допомогою вітчизняного ракетного комплексу "Нептун"", - продовіжив експерт.

За його словами ЗСУ підійшли до рекорду (після Другої світової війни) за тонажністю потоплених кораблів супротивника.

Також відомо про чотирьох російських генералів, які загинули у цій війні.

"Понад десяток вищих офіцерів не з'являються із зими. Слідів від них ніде не виявлено", - зазначив Жданов.

Також експерт наголосив і на поразці РФ у світі в економічній галузі.

"Санкції працюють. Європа знаходить альтернативні джерела газу. Сьогодні Норвегія заповнила весь ринок газу на європейському континенті. Європа входить у зиму із рекордним наповненням газових сховищ. На понад 80% на території Європи заповнені газові сховища. Тож газовий шантаж не привів ні до чого. Росія не має союзників у світі", - додав експерт.

Жданов наголосв, що жодних "котлів", оточень так і не сталося.

"Армія України не дає зробити жодних перемог РФ, окрім взяття розбомблених руїн", - зазначив він.

Статистика втрат РФ у війні проти України, за даними Інституту вивчення війни та британської розвідки, становить 80 тисяч осіб. Це вбиті, поранені та зниклі безвісти.

Нагадаємо, російські військові завезли до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області хімічні лабораторії і готуються до нових провокацій на ЗАЕС. За допомогою цих лабораторій росіяни планують рятувати своїх офіцерів та генералів у разі радіаційних викидів на Запорізькій АЕС.

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