"Саме час подвоїти зусилля, щоб Україна перемогла Росію" - очільниця МЗС Британії

"Саме час подвоїти зусилля, щоб Україна перемогла Росію" - очільниця МЗС Британії

Україна зможе вести переговори з країною-агресоркою РФ, яка варварськи знищує інфраструктуру країни і вбиває цивільних, з позиції сили, коли ЗСУ матимуть достатньо зброї.

Для цього очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс закликала подвоїти військову допомогу Україні.

Про це Ліз Трасс написала у Twitter.

Після виступу президента Володимира Зеленського на саміті НАТО вона наголосила, що Захід залишається солідарним з боротьбою України за свободу.

"Наразі саме час подвоїти зусилля та забезпечити, щоб Україна перемогла Росію, щоб президент Зеленський (президент України Володимир Зеленський - ред.) міг вести переговори з позиції сили", - написала Трасс.

Нагадаємо, Резніков обговорив із очільником Пентагону військову допомогу Україні від НАТО.

Також очільник Міноборони розповів, яку іноземну зброю вже опанували та вивчають ЗСУ.

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