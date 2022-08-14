"Саме цього боїться РФ": Єрмак розповів, як перемогти "рускій мір" на багато років

Цивілізований світ зараз має змогу перемогти "рускій мір".
Дієвими методами є надання Україні необхідної кількості зброї, введення санкцій проти Росії та візові обмеження для росіян.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.
"Візовий бан для росіян = приниження. Зброя + санкції + ізоляція та приниження = перемога над "рускім міром" з прицілом на багато років. Саме цього боїться РФ. І саме це має бути метою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що втрата віз може стати першим кроком до російського бунту.
Як повідомлялося, у Єврокомісії прокоментували припинення видавання віз росіянам.
Раніше Британія надала Україні нову партію потужних РЗСВ.
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