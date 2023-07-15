"Саме нам вирішувати, як убити цього ворога": Залужний про удари по території РФ

Головнокомандувач ЗСУ не розуміє, чому він має когось запитувати, як йому варто чинити, щоб захистити свій народ.

Україна використовуватиме зброю власного виробництва, щоб здійснювати удари по території Росії.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Washington Post.

Головнокомандувач заявив, що йому не потрібен чийсь дозвіл, аби робити щось на ворожій території для того, щоб врятувати свій народ.

"Щоб врятувати свій народ, чому я маю питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Чомусь я маю думати, що мені там нічого не можна робити. Чому? Тому що Путін... застосує ядерну зброю? Діти, що вмирають, не хвилюють? Це наша проблема, і саме нам вирішувати, як убити цього ворога. Вбивати на його території можна і потрібно під час війни. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати своєю. Але тільки стільки, скільки потрібно", — сказав він.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що довгострокові гарантії безпеки для України, які західні союзники погодили на саміті НАТО у Вільнюсі, мають "найефективніше переконати" російського диктатора Володимира Путіна припинити війну.

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