"Саме так завершиться ця війна": Зеленський запевнив, що Україна звільнить свій Крим

"Саме так завершиться ця війна": Зеленський запевнив, що Україна звільнить свій Крим

Глава держави Володимир Зеленський впевнений, що Україна поверне свій Крим, який тимчасово окупувала Російська Федерація.

Зеленський наголосив, що український прапор знову буде над Ялтою та Судаком, над Джанкоєм та Євпаторією.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у традиційному відеозверненні у понеділок, 13 червня.

"Звичайно, ми звільнимо й наш Крим. Прапор України знову буде над Ялтою та Судаком, над Джанкоєм та Євпаторією. І хай кожен з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю в Криму, памʼятає: це не та земля, де їм буде спокій. Немає сьогодні тієї людини, яка точно скаже, скільки часу триватиме наш шлях до перемоги. Але абсолютна більшість людей сьогодні вже усвідомлює – саме такий наш шлях. Саме так завершиться ця війна", - зазначив український президент.

Нагадаємо, як повідомив Володимир Зеленський, українська армія і розвідка тактично все ж переграють російських військових на Донбасі, незважаючи на кількісну перевагу ворога.

Тим часом ЗСУ просунули лінію фронту на Запоріжжі на 5-10 кілометрів. Тим самим ЗСУ просунулися у напрямку Херсона, вибиваючи російських окупантів.