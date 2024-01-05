Саме з Олешок окупанти ведуть постійні артиобстріли по Херсону: експерт назвав першочергову ціль ЗСУ

Павло Нарожний назвав тактичну та стратегічну цілі української армії на лівобережжі Херсонщини.
Першочергова ціль ЗСУ на Херсонщині – це відрізати та звільнити місто Олешки. Оскільки саме з Олешок російські окупанти ведуть постійні артилерійські обстріли по Херсону.
Про це повідомив військовий експерт Павло Нарожний в ефірі "1+1".
"Перша ціль – це Олешки. Все постачання до Олешок іде з населеного пункту Раденськ... Все постачання іде по цій дорозі. Цю дорогу вже, можна сказати, було перерізано. З Олешок ведуться постійні артилерійські обстріли по Херсону, Херсон дуже страждає саме від ударів артилерії ворожої. І тактична ціль, як я її бачу – це відрізати Олешки і звільнити Олешки. А стратегічна ціль – перешийок (у Крим)", - сказав Нарожний.
Нагадаємо, ввечері 26 грудня росіяни понад 2 години обстрілювали Херсон з усього, що мали. А близько 6 вечора атакували переповнений цивільними залізничний вокзал міста. Під обстріл потрапив евакуаційний потяг, внаслідок чого є загиблий і поранені.
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