"Саме зараз вирішується доля всієї Східної і Центральної Європи": Зеленський закликав посилити санкції проти Росії

"Саме зараз вирішується доля всієї Східної і Центральної Європи": Зеленський закликав посилити санкції проти Росії

Зокрема, Зеленський наголосив на принциповому рішенні про закриття портів Європи для російських суден.

Президент України Володимир Зеленський у промові до політиків Румунії вкотре наголосив на посиленні санкцій проти Росії, оскільки саме зараз вирішується подальша безпека Європи.

Про це голова держави закликав перед урядом Румунії 4 квітня.

Також читайте У Бучі виявили катівню у підвалі - прокуратура

За словами українського президента, нинішніх санкцій недостатньо, аби позбавити країну-агресора фінансових і економічних ресурсів. Він закликав ЄС ухвалити принципове рішення та закрити порти для російських суден.

"Так, це правда, були введені санкції проти Росії за цю війну. Але війна за нашу свободу триває вже 40 днів. Після 8 років війни на Донбасі. Отже, санкцій недостатньо. Росія повинна шукати миру з Україною та з усією Європою. Для цього Росію слід позбавити усіх ресурсів. Передусім фінансових і економічних", - сказав Зеленський.

Український президент перерахував конкретні кроки, які Євросоюз повинен зробити щодо Росії. Це:

Закрити порти для російських суден.

Зупинити транзит товарів та будь-яку економічну активність з Росією.

Накласти повне ембарго на постачання або програма на кшталт "нафта в обмін на продовольство".

Постачання Україні необхідного озброєння.

Володимир Зеленський звернувся до народу й політиків Румунії

"Кожен політик демократичного світу має захищати необхідність надання Україні всієї потрібної зброї. Бо саме на полі бою вирішується, хто ж вийде переможцем у цій війні – свобода чи тиранія. Кожен, від кого це залежить, повинен зробити все для швидкого і неминучого притягнення до відповідальності усіх російських військових та їхніх керівників, які винні у скоєнні злочинів проти цивільного населення на тимчасово окупованих територіях України", - сказав голова держави.

Також Зеленський повідомив, що домовився з Євросоюзом про надання фінансової і технічної підтримки слідчої групи спільних зусиль Євроюст (EUROJUST), держав-членів ЄС та Міжнародного кримінального суду, аби притягнути усіх причетних до звірств проти мирного наслення.

"Вірю, що лідерство Румунії стане одним з вирішальних факторів для відновлення справедливості та захисту нормального життя як у нашому регіоні, так і в Європі в цілому. Впевнений, що Румунія та румунські компанії візьмуть участь також і в програмі відновлення України після війни. Ми пропонуємо нашим партнерам в Європі взяти шефство над містом, регіоном чи галуззю, які постраждали від агресії Росії. Ваш потенціал, ваша внутрішня сила можуть створити новий зразок лідерства у розбудові цивілізованого і мирного життя", - закінчив свій виступ Зеленський.

Читайте також: