Самі для себе створюють пастки: експерт перерахував причини, чому армія РФ зазнає невдач на всіх напрямках фронту

Російські військові під натиском ЗСУ чимдуж втікають з окупованих українських територій. На це є декілька причин.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.

"Уявіть собі ці маневри: з Харківщини на Бахмут, із Запорізького напрямку на Лиман. Чому виникає така ситуація на фронті – росіянами не вистачає сил, аби утримувати всю лінію фронту. Подекуди у ворога є такі підрозділи, які втратили боєздатність на 30-50%. Зараз ми бачимо, що цей процес відступу має наслідки – окупантам не вистачає сил у резервах", – зазначає Мусієнко.

Також, за його словами, у росіян є проблеми із кількістю особового складу, і поки їм немає звідки чекати на підсилення. Як пояснив Мусієнко, та кількість мобілізованих надходить дозовано і у невеликій кількості.

Нагадаємо, кремлівські пропагандисти готують росіян до здавання частини Херсонщини. Йдеться про Давидів Брід, Малу і Велику Олександрівку. У російських телеграм-каналах з'являються такі формулювання: "Вероятнее всего наши войска будут постепенно откатываться, держа ситуацию под контролем".

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