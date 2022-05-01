"Самі себе бомблять" та обманюють увесь світ: в Латвії росіянка накинулася на українку

Агресивна росіянка накинулася на українку з дитиною у Латвії. Спочатку жінка люб'язно розпочала діалог, а згодом розпочала неконтрольовану істерику.
У Латвії невідома росіянка підійшла до українки з дитиною на вулиці. Спершу вона поцікавилася, звідки вони родом. Ті відповіли, що з України. Після цього жінка почала діставати свій гаманець. Українка подумала, що жінка хоче їм матеріально допомогти й поспішила зазначити, що вони не потребують фінансової допомоги.
Відповідне відео з'явилося у Telegram-каналі "Боже, яке к*нчене".
"Вона почала кидатися українськими гривнями, типу якісь українці залишили в якомусь візку. Казала, що нам допомагають, а ми к*нчені, що росіяни нас не бомблять, а ми обманюємо", – написала авторка відео.
Росіянка також намагалася зупинити жінку та хапала дитину. Побачивши, що українка почала знімати інцидент, одіозна жінка намагалася вибити телефон з рук.
Тим часом журналісти ідентифікували російського окупанта та його дружину, яка закликала чоловіка ґвалтувати українок та знущатися з людей. Це - уродженці РФ, які переїхали до окупованого Криму.
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