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Саміт миру: чиновник ЄС розповів про переговори та коли відбудеться засідання

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Саміт миру: чиновник ЄС розповів про переговори та коли відбудеться засідання

У світі обговорюють підготовку до саміту миру / Фото: Associated Press

У ЄС оцінили зустрічі з партнерами щодо майбутнього саміту миру.

У Копенгагені в суботу відбулась зустріч щодо підготовки саміту миру. Ймовірно саме засідання відбудеться до кінця 2023 року і на ньому обговорюватимуть варіанти закінчення війни Росії проти України. 

Про це пише "Інтерфакс" з посиланням на анонімного чиновника ЄС. 

За даними чиновника ЄС, засідання відбулося на рівні національних радників із питань безпеки. Україну представляв голова Офісу президента Андрій Єрмак. Участь у цьому взяли країни "Великої сімки" та представники Бразилії, Індії, Саудівської Аравії, Південної Африки і Туреччини. Під час зустрічі були озвучені різні думки щодо майбутнього засідання саміту миру, зокрема йшлось, що повинна бути зроблена робота, щоб провести його вже до кінця року. 

"Ми продовжуватимемо обговорення в цьому форматі. Було визнання того, що будь-яке мирне рішення має бути довгостроковим і справедливим, ґрунтуючись на принципах ООН - суверенітеті, територіальній цілісності, праві обирати своє майбутнє", - розповів співрозмовник журналістів.

Анонімний чиновник ЄС зазначив, що наступне засідання планують провести до літніх канікул і його хоче прийняти Саудівська Аравія. 

Також низка країн говорить щодо "діалогу з Росією", оскільки є безліч питань, які потрібно узгодити з країною-агресоркою. Це стосується ядерних ризиків на ЗАЕС, повернення до України викрадених дітей, обмін військовополоненими та продовження зернової угоди. 

Що про саміт миру говорив Зеленський

Президент Зеленський у своєму зверненні 25 червня говорив про важливу зустріч щодо реалізації української "формули миру". 

"Дуже важливі зустрічі відбулися сьогодні в Копенгагені. Формат політичних радників. Команда Офісу – Андрій Єрмак, а також Андрій Сибіга, а також Ігор Жовква, зустрілися з політичними радниками лідерів Туреччини, Індії, Японії, Південної Африки та інституцій Європейського Союзу. Наближаємо реалізацію Формули миру, і для цього залучаємо якнайширше коло партнерів", – говорив президент.

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Дата публікації
Перегляди
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